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30 июля 2025 в 17:27

Генерал назвал главную цель украинских хакерских атак на Россию

Генерал Липовой: украинские хакеры пытаются сорвать сезон отпусков в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские кибератаки направлены на срыв сезона отпусков у россиян, поэтому хакеры пытаются помешать перелетам и перевозкам, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, взломщики не скрывают, что им помогают западные специалисты.

[Кибератаки] против России направлены на создание коллапса в период летних отпусков в России. Киев старается сорвать все перелеты и перевозки в РФ. Украинские хакеры действуют при поддержке западных кураторов и под их командованием пытаются взломать соответствующие серверы. Главное, что Киев не скрывает, что это его рук дело, а Запад ему помогает, — сказал Липовой.

Ранее белый хакер, эксперт по информационной безопасности, компьютерной и сетевой безопасности Марсель Дандамаев заявил, что сотрудничество с квалифицированными IT-специалистами поможет бизнесу избежать ситуаций наподобие взлома информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот». Он призвал организации не ограничиваться исключительно антивирусными программами.

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