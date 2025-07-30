Генерал перечислил объекты, которые могут атаковать украинские хакеры

Украинские хакеры могут выбрать своей следующей целью систему ЖКХ России, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, кибератакам также могут подвергнуться крупные коммуникационные узлы, объекты энергоснабжения, подстанции и атомные электростанции.

Для Киева система ЖКХ России — дежурный объект для взлома. Многоквартирные дома, подстанции, системы водоснабжения давно стали для ВСУ основной целью. Они хотят разрушить системы жизнеобеспечения гражданского общества. Нетрудно догадаться, что они выберут в следующий раз крупные коммуникационные узлы, объекты энергоснабжения, подстанции, АЭС, если они смогут до них дотянуться, — сказал Липовой.

Ранее ведущий инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Герлинг заявила, что кибербезопасность становится проактивной из-за роста числа атак. По ее словам, современный бизнес сталкивается с увеличением угроз, что требует более сложных решений, чем стандартные антивирусы и межсетевые экраны.

До этого IT-эксперт Герман Клименко заявил, что деньги — всегда ключевая цель всех хакеров. Так он отреагировал на серию серьезных кибератак на российские компании. Специалист отметил, что подобным образом злоумышленники также могут пиарить себя.