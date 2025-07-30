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Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 17:41

Генерал перечислил объекты, которые могут атаковать украинские хакеры

Генерал Липовой: следующей целью украинских хакеров может стать система ЖКХ РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские хакеры могут выбрать своей следующей целью систему ЖКХ России, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, кибератакам также могут подвергнуться крупные коммуникационные узлы, объекты энергоснабжения, подстанции и атомные электростанции.

Для Киева система ЖКХ России — дежурный объект для взлома. Многоквартирные дома, подстанции, системы водоснабжения давно стали для ВСУ основной целью. Они хотят разрушить системы жизнеобеспечения гражданского общества. Нетрудно догадаться, что они выберут в следующий раз крупные коммуникационные узлы, объекты энергоснабжения, подстанции, АЭС, если они смогут до них дотянуться, — сказал Липовой.

Ранее ведущий инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Герлинг заявила, что кибербезопасность становится проактивной из-за роста числа атак. По ее словам, современный бизнес сталкивается с увеличением угроз, что требует более сложных решений, чем стандартные антивирусы и межсетевые экраны.

До этого IT-эксперт Герман Клименко заявил, что деньги — всегда ключевая цель всех хакеров. Так он отреагировал на серию серьезных кибератак на российские компании. Специалист отметил, что подобным образом злоумышленники также могут пиарить себя.

Россия
Украина
кибератаки
хакеры
Виктория Молчанова
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Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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