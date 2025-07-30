Охранник пришел на работу в аномальную жару и умер В Китае охранник умер на рабочем месте из-за отсутствия кондиционера

Охранник скончался от сердечного приступа на рабочем месте, где не было кондиционера, сообщает South China Morning Post. Трагедия произошла в китайском городе Сиань. По информации издания, мужчина по фамилии Чжоу пришел на смену на час раньше — около семи часов утра. После завтрака в душном помещении для охраны он потерял сознание и вскоре умер в больнице.

По словам медиков, причиной смерти стал сердечный приступ. В день инцидента температура достигала +33 градусов, а в помещении, где работал китаец, не было кондиционера. Дочь погибшего заявила, что у ее отца было хорошее здоровье, и выразила уверенность, что смерть вызвал именно перегрев на рабочем месте.

Однако руководство компании заявило, что Чжоу прибыл на работу до начала смены, поэтому его смерть не может считаться производственной. Вместо компенсации семье предложили «гуманитарную помощь». В то же время в компании признали недостатки в условиях труда и пообещали установить кондиционеры в охранных будках.

Ранее в американском городе Финикс полиция арестовала местного жителя Асенсио Ларго, который оставил четверых малолетних детей в раскаленном автомобиле. Сам он проводил время в специализированном магазине для взрослых. Температура в салоне машины достигала критических значений в +51 градус.