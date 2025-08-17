Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 09:59

Беру крабы и корейскую морковь — через 15 минут едим бомбезный салатик

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить салат, который понравится всем без исключения? Этот вариант с крабовыми палочками — настоящая классика, которая никогда не подводит! Нежные крабовые палочки, пикантная корейская морковь и сыр создают идеальное сочетание вкусов. А готовится он всего за 15 минут — идеально, когда нужно быстро накрыть стол.

Для салата вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 150 г корейской моркови, 3 яйца, 100 г твердого сыра и 3 ст. л. легкого майонеза. Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Подавайте салат, украсив зеленью или дополнив свежими овощами. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного консервированной кукурузы или свежего огурца. Этот салат хорош как самостоятельное блюдо или дополнение к праздничному столу. Попробуйте — и он станет вашим любимым!

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
салаты
рецепты
крабовые палочки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ превратили обычную поездку гражданского в трагедию
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Мерц предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Европе
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.