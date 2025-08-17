Беру крабы и корейскую морковь — через 15 минут едим бомбезный салатик

Хотите приготовить салат, который понравится всем без исключения? Этот вариант с крабовыми палочками — настоящая классика, которая никогда не подводит! Нежные крабовые палочки, пикантная корейская морковь и сыр создают идеальное сочетание вкусов. А готовится он всего за 15 минут — идеально, когда нужно быстро накрыть стол.

Для салата вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 150 г корейской моркови, 3 яйца, 100 г твердого сыра и 3 ст. л. легкого майонеза. Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Подавайте салат, украсив зеленью или дополнив свежими овощами. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного консервированной кукурузы или свежего огурца. Этот салат хорош как самостоятельное блюдо или дополнение к праздничному столу. Попробуйте — и он станет вашим любимым!

