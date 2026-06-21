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21 июня 2026 в 13:08

Беру копченую курицу, картошку и плавленый сыр — готовлю салат «Марсель». Его просят на каждый праздник вместо оливье

Фото: D-NEWS.ru
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Есть салаты, которые появляются на столе один раз и быстро забываются. А есть такие, рецепт которых сразу записывают гости. «Марсель» как раз из этой категории. В нем нет дорогих продуктов или сложных кулинарных приемов, но сочетание копченой курицы, овощей и нежного плавленого сыра делает свое дело.

Этот салат получается сытным, нежным и очень домашним. Копченая курица придает ему яркий вкус, морковь добавляет легкую сладость, а плавленый сыр делает слои особенно мягкими. Хороший вариант и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: копченое куриное бедро — 1 шт., картофель — 4 шт., морковь — 1 шт., яйца — 2 шт., плавленый сыр — 1 шт., майонез — 120 г, соль — 5 г.

Картофель и морковь отварите до готовности и полностью остудите. Яйца сварите вкрутую. Куриное мясо отделите от костей и нарежьте небольшими кубиками. На блюдо выложите курицу и слегка смажьте майонезом.

Сверху натрите картофель, немного посолите и снова добавьте тонкий слой майонеза. Следом распределите натертую морковь, затем яйца. Каждый слой слегка промазывайте майонезом. Завершите салат плавленым сыром, натертым на мелкой терке. Уберите блюдо в холодильник на несколько часов, чтобы слои пропитались и вкус стал более гармоничным.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева однажды приготовила этот салат просто для ужина, а теперь делаю его и к праздникам. Особенно нравится сочетание копченой курицы и плавленого сыра — получается нежно, но без пресности.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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