Решетова косвенно подтвердила слухи о своем замужестве

Популярная российская модель и предпринимательница Анастасия Решетова впервые открыто заговорила о серьезных переменах в своей личной жизни в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Знаменитость поделилась с подписчиками подробностями повседневного быта, рассказав поклонникам о плотном рабочем графике.

Я успеваю быть матерью, я успеваю быть женой, я успеваю быть предпринимателем, я успеваю быть просто женщиной, — заявила модель.

Упоминание роли супруги мгновенно приковало к себе повышенное внимание со стороны аудитории и журналистов. Слухи о возможном замужестве бывшей возлюбленной Тимати активно циркулировали в прессе еще с начала 2026 года. Тогда главным поводом для бурных обсуждений в Сети послужил ее снимок с отдыха, где фанаты разглядели кольцо на безымянном пальце. В тот момент Анастасия предпочла полностью скрыть имя своего избранника.

Ранее известный актер Том Холланд подтвердил, что женился на Зендее (полное имя — Зендея Коулман). Он прокомментировал сгенерированные ИИ-снимки, якобы сделанные на торжестве и добавил, что ему не пришлось объяснять ситуацию другим членам семьи. Актер ответил, что этого бы не потребовалось, так как вся семья была на реальной церемонии.