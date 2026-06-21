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21 июня 2026 в 14:06

Ученые обнаружили пугающую особенность у городских мышей

Более 80% городских мышей оказались устойчивы к популярным ядам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Городские грызуны постепенно приобретают устойчивость к ядам, которые десятилетиями применялись для их уничтожения, сообщает EurekAlert!. К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета, изучившие популяции мышей и крыс на северо-востоке США.

Ученые проанализировали ДНК почти 300 животных, отловленных в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вашингтоне. Особое внимание они уделили гену Vkorc1, мутации которого связаны с невосприимчивостью к наиболее распространенным родентицидам.

Исследование показало, что как минимум одна такая мутация присутствует у 84% домовых мышей. При этом почти 70% грызунов имеют изменения, которые уже связывают с повышенной выживаемостью после отравления. Среди крыс подобные мутации обнаружили у 35% особей.

Мы обнаружили, что устойчивость к ядам, по-видимому, гораздо более широко распространена у домовых мышей, чем многие предполагали, — сообщил ведущий автор исследования Цзинь-Цзя Юй.

Ранее российские туристы пожаловались на массовое нашествие клещей на турецких пляжах, в гостиницах и на прилегающих территориях. Москвичка Наталия, арендующая жилье в курортном городе Махмутлар, пожаловалась, что нашла насекомых в постели.

Общество
грызуны
яды
мыши
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