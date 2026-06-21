Российские войска провели первую эвакуацию жителей Константиновки

Российские военные из 4-й бригады Южной группировки войск провели первую эвакуацию мирных жителей Константиновки в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. По данным агентства, всего в первой группе было шесть человек, среди них — 72-летняя пенсионерка Алла Плюшко. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Не помню, во сколько мы вышли. Может быть, в семь, может, в шесть, долго идем. Мы боялись, что [украинские] дроны будут, но пробежали, — поделилась Плюшко.

Пенсионерка добавила, что российские военные встретили их в парикмахерской и сообщили, что теперь они под охраной. Жители, оставшиеся в городе, питались тем, что удавалось найти, а за водой ходили далеко, туда, где велись обстрелы, добавила женщина.

Сегодня еще ведут группу, 10 человек. Еще эвакуируют, — отметил другой эвакуированный, Максим Плюшко.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что удары российской армии значительно нарушили логистику группировки ВСУ в Константиновке. По его словам, невозможно доставлять в город оружие, боеприпасы или проводить ротационные мероприятия для восполнения потерь, что ослабляет противника. МО РФ эти сведения также не комментировало.