20 марта 2026 в 17:05

Беру кефир, яблоки и пеку мягкие кексы — идеальная альтернатива шарлотке

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот, этот рецепт — находка. Кексы получаются мягкими, ароматными и сочными за счет яблок, а готовятся буквально за считанные минуты. Отличный вариант к чаю, который всегда получается удачным.

Нежное тесто на кефире, сладкие яблоки, изюм и легкая нотка корицы — сочетание простое, но очень уютное. Такие кексы удобно брать с собой или давать детям.

Ингредиенты: яблоко — 300 г, изюм — 30 г, кефир 2,5% — 100 мл, яйцо — 2 шт, мука овсяная — 80 г, мука кукурузная — 20 г, разрыхлитель — 1 ч. л., грецкие орехи — 20 г, корица и подсластитель — по вкусу.

Изюм залить горячей водой на 10 минут, затем обсушить. Яйцо взбить с кефиром и подсластителем, добавить муку и разрыхлитель. Яблоко очистить, натереть и вмешать в тесто вместе с изюмом и корицей. Разложить массу по формочкам, сверху посыпать орехами. Выпекать при 180°C около 30–35 минут до румяности.

Получаются мягкие, ароматные кексы, которые легко заменят привычную шарлотку и точно понравятся всей семье.

Ранее мы делились рецептом некалорийного салата с копченой грудкой — идеально для весны. Едим очень вкусно и худеем.

Проверено редакцией
Никаких больше магазинных кексов. Пеку настоящий «Воронежский» — нежнее суфле, пышнее запеканки
Этот ягодный кекс — гениальное решение для постного стола. Без яиц и молока, но с шоколадными нотками
Котлеты готовлю из… яблок! Результат — фантастика. Гости пробуют и просят рецепт
Яблоки правят миром: 9 пирогов, которые стоит испечь
Вместо шарлотки готовлю яблочные кольца в тесте: три ингредиента, а такая вкуснятина
кексы
яблоки
шарлотка
простой рецепт
Ольга Шмырева
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
