Беру кефир и готовлю ленивые пирожки «Пятиминутки» — из серии рецептов «когда гости на пороге»

Когда времени в обрез, а нужно быстро поставить что-то вкусное на стол, этот рецепт пирожков «Пятиминутки» выручает безотказно. Они получаются мягкими внутри, с румяной корочкой снаружи, а начинка делает их по-настоящему сытными и ароматными — отличный вариант и к чаю, и на перекус.

Продукты

Кефир — 300 мл, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., мука — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., колбаса — 150 г, сыр — 50 г, вареные яйца — 2 шт., зеленый лук — пучок.

Приготовление

В миске вы соединяете кефир с яйцом, солью и сахаром, перемешиваете до однородности, затем добавляете муку с разрыхлителем и замешиваете густое тесто без комков, после чего вводите растительное масло.

Колбасу нарезаете мелким кубиком, сыр натираете, зеленый лук шинкуете, вареные яйца также режете и все это добавляете в тесто, аккуратно перемешивая. Готовую массу выкладываете на разогретую сковороду с растительным маслом, обжариваете с двух сторон до золотистой корочки и подаете горячими.

