День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 16:01

Беру капусту, кефир и майонез — пирог получается просто огонь, и все из самых доступных ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то домашнего и сытного без сложной возни, этот пирог выручает лучше всего. Тесто здесь простое, почти как на оладьи — мягкое и воздушное, а начинка из тушеной капусты получается сочной и ароматной.

В итоге — румяная корочка сверху и нежная, пропитанная начинка внутри. Тот самый вариант, который готовится из базовых продуктов, а на вкус — как полноценное домашнее блюдо.

Ингредиенты: мука — 200 г, кефир — 150 мл, майонез — 100 мл, яйца — 3 шт., сода — 1/2 ч. л., капуста белокочанная — около 500 г, морковь — 1 шт., соль — по вкусу.

Яйца смешиваю с кефиром и майонезом, добавляю соль и соду, затем всыпаю муку — получается гладкое тесто средней густоты, как на оладьи. Капусту тонко шинкую, морковь натираю и обжариваю все на сковороде до мягкости, слегка солю и добавляю немного кислоты — пару капель лимонного сока или уксуса, чтобы вкус стал ярче.

Форму смазываю или застилаю бумагой, выливаю часть теста (чуть меньше половины) и разравниваю. Сверху выкладываю капустную начинку ровным слоем и закрываю оставшимся тестом. Отправляю в разогретую духовку и выпекаю до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом незабываемого салата из капусты. Всего 4 ингредиента и 7 минут.

Проверено редакцией
Незабываемый салат из капусты: всего 4 ингредиента и 7 минут — яркий вкус, который удивляет с первой ложки
Не просто тушеная капуста, а бигос, который съедят все: ну очень просто, а вкус запоминается
Шикарность из овсянки долгой варки: пирог с творогом и любыми ягодами из заморозки — и вкусный, и «похудительный»
Подъедаем запасы варенья: тертый пирог с джемом — классика домашней выпечки, хранится несколько дней
Куриные голени в майонезе с картошкой: вкусный рецепт из детства
капуста
пироги
майонез
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор обещал помочь напавшему на него мужчине
Крупное возгорание заметили на мусорном полигоне под Омском
«Невосполнимая утрата»: представители КВН отреагировали на гибель Рыбалко
Галкин «испортил» карьеру самому известному из своих двойников
«Ушла наша Леночка»: Галустян трогательно высказался о погибшей звезде КВН
Политолог озвучил смену стратегии США в переговорах по украинскому кризису
Что известно о смерти звезды КВН из «Утомленных солнцем» Елены Рыбалко
Хинштейн привел тревожную статистику по курскому приграничью
Президент Финляндии готов работать с Трампом над Украиной
Военные чиновники раскрыли, как США наказали Германию за Иран
Треш-блогерша попала в жесткое ДТП на трассе
Москвичей предупредили о первой весенней грозе
Гузеева, цвет удачи, прогнозы за 300 тысяч: как живет Василиса Володина
Пенсионеров предложили освободить от платы за подключение газа
Россияне ответили, сколько должен стоить подарок учителю
В Сети появилось видео с места гибели звезды КВН
В европейской столице попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
Петербуржец спустился в метро и умер
Мерца высмеяли после простого вопроса от народа
Одна из стран Персидского залива полностью открыла небо для самолетов
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.