Беру капусту, кефир и майонез — пирог получается просто огонь, и все из самых доступных ингредиентов

Когда хочется чего-то домашнего и сытного без сложной возни, этот пирог выручает лучше всего. Тесто здесь простое, почти как на оладьи — мягкое и воздушное, а начинка из тушеной капусты получается сочной и ароматной.

В итоге — румяная корочка сверху и нежная, пропитанная начинка внутри. Тот самый вариант, который готовится из базовых продуктов, а на вкус — как полноценное домашнее блюдо.

Ингредиенты: мука — 200 г, кефир — 150 мл, майонез — 100 мл, яйца — 3 шт., сода — 1/2 ч. л., капуста белокочанная — около 500 г, морковь — 1 шт., соль — по вкусу.

Яйца смешиваю с кефиром и майонезом, добавляю соль и соду, затем всыпаю муку — получается гладкое тесто средней густоты, как на оладьи. Капусту тонко шинкую, морковь натираю и обжариваю все на сковороде до мягкости, слегка солю и добавляю немного кислоты — пару капель лимонного сока или уксуса, чтобы вкус стал ярче.

Форму смазываю или застилаю бумагой, выливаю часть теста (чуть меньше половины) и разравниваю. Сверху выкладываю капустную начинку ровным слоем и закрываю оставшимся тестом. Отправляю в разогретую духовку и выпекаю до золотистой корочки.

