Беру кабачок и… готовлю вкуснейшие пирожные — настоящая ПП-магия из 4 ингредиентов

Эти пирожные из кабачка и какао стали для меня откровением! Всего четыре ингредиента и никакой муки. Результат — нежнейший кекс, по текстуре похожий на суфле.

Что понадобится

Кабачок (очищенный) — 200 г, какао-порошок — 30 г + 20 г для глазури, яйца — 2 шт., сахарозаменитель — по вкусу, разрыхлитель — 1 ч. л., молоко (или вода) — 120 мл (для глазури).

Как готовлю

Натираю кабачок на мелкой терке и слегка отжимаю сок. Смешиваю кабачок с яйцами, 30 г какао, сахарозаменителем и разрыхлителем.

Взбиваю блендером до однородного шоколадного теста. Выливаю в форму (18х18 см), застеленную пергаментом. Выпекаю при 180 °C 20–25 минут.

Готовый брауни остужаю прямо в форме. Для глазури нагреваю 20 г какао с 120 мл молока и сахарозаменителем до густоты. Поливаю глазурью, даю застыть и нарезаю на порции.

