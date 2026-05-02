Беру горсть творога и немного масла — пока закипает чайник, готовлю сочные «треуголки»

Пока вскипает чайник, я смешиваю творог с маслом, яйцом и ванилью, добавляю муку и разрыхлитель. Тесто не требует отдыха — сразу раскатываю, режу, посыпаю сахаром, сворачиваю. Пока чай заваривается, «треуголки» пекутся. Идеальный воскресный завтрак, когда времени в обрез, а на стол хочется чего-то горячего и домашнего.

Что понадобится

250 г творога, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 100 г сахара (+ для посыпки), 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванильного сахара.

Как я готовлю

Творог разминаю вилкой или блендером до пастообразного состояния. Добавляю размягченное сливочное масло, яйцо, сахар и ванильный сахар, перемешиваю. Всыпаю муку с разрыхлителем, замешиваю мягкое, эластичное тесто. Тесто не липнет к рукам.

Раскатываю в пласт толщиной 5–7 мм. Нарезаю на треугольники одинакового размера. Каждый треугольник посыпаю сахаром (по желанию можно добавить корицу или мак). Сворачиваю от широкого края к узкому, формируя «треуголки».

Выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Дмитрий Демичев
