Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:45

Насчет перекусов больше не парюсь — готовлю дома мюсли-кубики. Удобно брать с собой куда угодно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представьте себе полезные мюсли, но в формате аккуратных кубиков. Это не просто рецепт, а готовое решение для занятых людей, которые заботятся о том, что они едят между основными приемами пищи.

Что понадобится

Мука пшеничная — 150 г, разрыхлитель — 2 ч. л., соль — 1/2 ч. л., овсяные хлопья — 200 г, изюм — 100 г, семена подсолнечника — 2 ст. л., семена тыквы — 2 ст. л., масло сливочное — 100 г, кефир — 200 мл, яйцо — 1 шт., мед жидкий — 3 ст. л., масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Муку, разрыхлитель, соль смешиваю. Добавляю овсянку, изюм, семечки. Отдельно растапливаю сливочное масло, смешиваю с кефиром, яйцом, медом, растительным маслом. Вливаю жидкую смесь в сухую, перемешиваю.

Выкладываю тесто в форму 25×15 см на пергамент, разравниваю. Выпекаю 40–45 минут до золотистого цвета. Остужаю на решетке.

Нарезаю остывший пласт на кубики. Раскладываю на противне, сушу при 90–100 °C 6 часов, один раз переворачиваю. Храню в герметичном контейнере.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
рецепты
еда
мука
орехи
Дмитрий Демичев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.