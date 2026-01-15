Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 15:00

Берлинский теплый салат с печенью и яблоком. Готовится за 15 минут, идеально к картошечке или на хлеб

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — отличный способ быстро приготовить изысканное и питательное блюдо, которое поражает сочетанием текстур и вкусов. Нежная печень, кисло-сладкие яблоки и ароматный лук создают гармоничный ансамбль, который действительно напоминает ресторанную кухню. Его прелесть в том, что он подается теплым, что делает его идеальным сытным ужином в холодный день, а весь процесс от начала до подачи занимает не больше четверти часа.

Вам понадобится: 300 г куриной печени, 1 крупное кислое яблоко, 1 красная луковица, 100 г руколы, 2 ст. л. бальзамического крема, соль, перец, растительное масло. Печень промойте, обсушите и обжарьте на хорошо разогретом масле 3–4 минуты с каждой стороны, посолите и поперчите в конце. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на той же сковороде до мягкости. Яблоко нарежьте тонкими дольками. На тарелку выложите руколу, сверху теплую печень, лук и яблоки. Сбрызните бальзамическим кремом и сразу подавайте.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

