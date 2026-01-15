Аналитики предвидели сокращение поставок российской нефти в Индию Bloomberg: поставки нефти из России в Индию могут рухнуть в январе

Поставки российской нефти в Индию могут обрушиться в январе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. При этом аналитики не исключают вариант, при котором импорт стабилизируется на минимальном за три года декабрьском уровне. Предполагается, что такой сценарий вызовет скачок поставок от стран-производителей ОПЕК+.

Объем закупок российской нефти Индией, вероятно, стабилизируется или даже сократится в этом месяце, что приведет к увеличению поставок от стран-производителей ОПЕК+ и вынудит третьего по величине импортера нефти в мире искать более дорогие альтернативы, — говорится в публикации.

Как отметили авторы материала, данная тенденция вызвана давлением со стороны США. В частности, Вашингтон требует от индийских компаний прекратить закупки российской нефти. Процесс диверсификации поставок также ускорили введенные против российских экспортеров санкции.

Ранее Швейцария включила в санкционный список пять бизнесменов из разных стран. Всех сочли связанными с экспортом российской нефти и «теневым флотом».