Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 16:46

Женщина раскрыла свой секрет похудения на 45 кг

Жительница США похудела на 45 кг после полного отказа от сахара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница США Кристи Маккаммон добилась впечатляющего результата, сбросив 45 кг после отказа от сладкого, сообщает издание Need To Know. Она призналась, что раньше потребляла до 5000 килокалорий в день, находя в еде эмоциональное утешение.

По словам женщины, многочисленные диеты и занятия в спортзале долгое время не приносили желаемого эффекта. Кардинальные изменения в ее жизни начались в 2017 году, когда она приняла решение полностью исключить из рациона сахар и все виды подсластителей.

Вместо привычных сладостей Маккаммон стала употреблять более полезные альтернативы, такие как фрукты, батат и творог. Именно этот шаг стал ключевым и позволил ей достичь устойчивого результата в похудении.

Она отметила, что придерживается нового образа жизни уже семь лет и даже на праздники выбирает фруктовые десерты вместо тортов. Женщина считает, что отказ от сахара дал ей гораздо больше свободы, чем раньше ограничивали лишний вес и постоянная одержимость едой.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в постпраздничный период следует добавить в рацион больше клетчатки и белка, а крупы заменить на овощи или квашеную капусту. Она предостерегла от резких разгрузочных дней и строгих диет — это лишь навредит организму.

США
сахар
похудение
диеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работавший с Соловьевым блогер рассказал о поездке с незнакомцами в 16 лет
АИРИС рассказали, сколько человек посетили казино в праздники
Юрист рассказала, когда ждать роста ключевых социальных пособий и выплат
Диетолог ответила, какой вид молока лучше усваивается организмом
Суд в США не встал на сторону России в споре с акционерами ЮКОСа
Первые в 2026 году детеныши пятнистых тюленей появились на свет в Приморье
Парк РЖД пополнили почти 400 новых локомотивов
Кто ответит за Чебурашку и Буратино? Скандал в Госдуме, запретят ли фильмы
В Германии рискнули назвать Россию европейской страной
Шурин Лужкова Батурин вышел на свободу: за что он сидел, как живет, сестра
Москвичам посоветовали 16 января пользоваться метро из-за плохой погоды
Военэксперт оценил вероятность наступления ВС РФ на западную Украину
Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
«Выкашляла ребенка»: что творилось в «роддоме смерти» в Новокузнецке
Стало известно, кто удержал Трампа от удара по Ирану
Очень быстрая сочная грудка в микроволновке: вау-эффект за 12 минут
Захарова отреагировала на решение Финляндии по противопехотным минам
Стало известно о масштабах гуманитарной помощи ОАЭ, направленной в Африку
Молодая супруга Скляра раскрыла подробности совместной жизни
США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.