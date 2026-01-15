Женщина раскрыла свой секрет похудения на 45 кг

Жительница США Кристи Маккаммон добилась впечатляющего результата, сбросив 45 кг после отказа от сладкого, сообщает издание Need To Know. Она призналась, что раньше потребляла до 5000 килокалорий в день, находя в еде эмоциональное утешение.
По словам женщины, многочисленные диеты и занятия в спортзале долгое время не приносили желаемого эффекта. Кардинальные изменения в ее жизни начались в 2017 году, когда она приняла решение полностью исключить из рациона сахар и все виды подсластителей.
Вместо привычных сладостей Маккаммон стала употреблять более полезные альтернативы, такие как фрукты, батат и творог. Именно этот шаг стал ключевым и позволил ей достичь устойчивого результата в похудении.
Она отметила, что придерживается нового образа жизни уже семь лет и даже на праздники выбирает фруктовые десерты вместо тортов. Женщина считает, что отказ от сахара дал ей гораздо больше свободы, чем раньше ограничивали лишний вес и постоянная одержимость едой.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в постпраздничный период следует добавить в рацион больше клетчатки и белка, а крупы заменить на овощи или квашеную капусту. Она предостерегла от резких разгрузочных дней и строгих диет — это лишь навредит организму.