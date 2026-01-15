Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 16:43

Депутат Рады показал, как будет выглядеть «энергоапокалипсис» на Украине

Депутат Рады описал ситуацию с энергетикой на Украине картинкой с апокалипсисом

Украинская энергосистема вошла в фазу каскадных сбоев, угрожающих параличом целым городам, заявил в социальной сети X депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко. Он сопроводил свое обращение апокалиптическим изображением, созданным искусственным интеллектом, и сослался на книгу «Блэкаут», описывающую разрушительную цепную реакцию после отключения электричества.

Россияне уничтожают нашу энергетику, истощив нашу ПВО. <…> Так выглядят каскадные эффекты, когда отсутствие электричества медленно, но неизбежно останавливает целый город, — говорится в сообщении.

Ранее местные энергетические компании сообщили о введении экстренных веерных отключений электроэнергии еще в семи регионах Украины. Утвержденные до этого плановые графики отменены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях страны.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Он сообщил, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль будет курировать работы по поддержке населения и местных общин.

Украина
энергетика
электричество
апокалипсис
