Губерниев пообещал Большунову Bentley

Телеведущий Дмитрий Губерниев в Telegram-канале пообещал, что за победу лыжника Александра Большунова подарит ему Bentley. Однако он оговорился, что сделает это после того, как возглавит Федерацию лыжных гонок России.

Большунов выиграл. Так и должно быть. Сильнейший лыжник России и один из самых сильных в мире. Браво, Александр Большунов. Возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley, — написал Губерниев.

Большунов победил в гонке Кубка России с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Он преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды.

Ранее Большунов отказался давать интервью журналисту и повздорил с ним. Репортер Михаил Гореванов отметил, что спортсмен заявил о готовности общаться только с «нормальными» и хорошими людьми.

До этого биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается. По ее словам, он «просто такой человек по жизни».

В свое время сам Большунов опубликовал видеообращение, в котором принес извинения лыжнику Александру Бакурову за инцидент в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске. Он заявил, что больше не допустит подобного поведения.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала поступок Большунова неприемлемым. Лыжника дисквалифицировали до момента полного восстановления Бакурова. На следующем этапе Кубка России оба спортсмена приняли участие в соревнованиях.