15 января 2026 в 16:46

Вэнс отказался от поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности

The Pioneer: Вэнс не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

JD Vance JD Vance Фото: Scherl/Global Look Press
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, сообщает The Pioneer со ссылкой на источники. В прошлом году его участие в конференции вызвало широкий резонанс.

В прошлом году выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности вызвало большой резонанс. Поэтому его визит в этом году ожидался с еще большим нетерпением. Однако, как стало известно, он не будет присутствовать на конференции в Баварском дворце в Мюнхене, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в Европе не ожидали участия вице-президента США в переговорах по Гренландии. Политики планировали вести консультации с госсекретарем США Марко Рубио. Аналитики отметили, что никто из европейских переговорщиков не считает Вэнса союзником стран континента.

До этого заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ американист Николай Новик назвал направление вице-президента США на переговоры по Гренландии плохим сигналом для Дании. По его словам, это повышение ставок со стороны Вашингтона, переход от «дипломатического диалога» к «деловой сделке».

