Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 10:49

«Нас ненавидит»: ЕС обеспокоен участием Вэнса в переговорах по Гренландии

Politico: в Европе не ожидали участия Вэнса в переговорах по Гренландии

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: IMAGO/Bonnie Cash / Pool via CNP/
Читайте нас в Дзен

В Европе не ожидали участия вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах по Гренландии, сообщила газета Politico. Политики планировали вести консультации с госсекретарем США Марко Рубио. В издании отметили, что никто из европейских переговорщиков не считает Вэнса союзником стран континента.

Вэнс нас ненавидит. <…> Сам факт его присутствия говорит о многом, и я думаю, это негативно скажется на исходе [переговоров], — говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, американист Николай Новик выразил мнение, что направление вице-президента США Джей Ди Вэнса на переговоры по Гренландии является плохим сигналом для Дании. По его словам, это повышение ставок со стороны Вашингтона, переход от «дипломатического диалога» к «деловой сделке».

До этого источник заявил, что приобретение Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в сумму не менее $700 млрд (55,2 трлн рублей). Эта оценка касается стоимости реализации идеи президента США Дональда Трампа по покупке острова.

США
Гренландия
Дания
Джей Ди Вэнс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ангарске местный житель угнал машину у таксиста
Посол высказался об «агрессивных планах» России в Арктике
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.