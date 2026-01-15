«Нас ненавидит»: ЕС обеспокоен участием Вэнса в переговорах по Гренландии Politico: в Европе не ожидали участия Вэнса в переговорах по Гренландии

В Европе не ожидали участия вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах по Гренландии, сообщила газета Politico. Политики планировали вести консультации с госсекретарем США Марко Рубио. В издании отметили, что никто из европейских переговорщиков не считает Вэнса союзником стран континента.

Вэнс нас ненавидит. <…> Сам факт его присутствия говорит о многом, и я думаю, это негативно скажется на исходе [переговоров], — говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, американист Николай Новик выразил мнение, что направление вице-президента США Джей Ди Вэнса на переговоры по Гренландии является плохим сигналом для Дании. По его словам, это повышение ставок со стороны Вашингтона, переход от «дипломатического диалога» к «деловой сделке».

До этого источник заявил, что приобретение Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в сумму не менее $700 млрд (55,2 трлн рублей). Эта оценка касается стоимости реализации идеи президента США Дональда Трампа по покупке острова.