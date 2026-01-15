«Повышение ставок»: в РФ оценили подключение Вэнса к обсуждению Гренландии Американист Новик: подключение Вэнса к переговорам по Гренландии повысило ставки

Направление вице-президента США Джей Ди Вэнса на переговоры по Гренландии является плохим сигналом для Дании, такое мнение высказал заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, американист Николай Новик. По его словам, это повышение ставок со стороны Вашингтона, переход от «дипломатического диалога» к «деловой сделке», передает ТАСС.

Направление Джей Ди Вэнса на переговоры — это сигнал «повышения ставок», — убежден Новик.

Он также посчитал логичной встречу министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с госсекретарем США Марко Рубио. По мнению Новика, последний более лоялен, сдержан и договороспособен, чем Вэнс.

Ранее появилась информация, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. Администрация президента Дональда Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение жителей датской автономии.