Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 08:49

«Повышение ставок»: в РФ оценили подключение Вэнса к обсуждению Гренландии

Американист Новик: подключение Вэнса к переговорам по Гренландии повысило ставки

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Направление вице-президента США Джей Ди Вэнса на переговоры по Гренландии является плохим сигналом для Дании, такое мнение высказал заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, американист Николай Новик. По его словам, это повышение ставок со стороны Вашингтона, переход от «дипломатического диалога» к «деловой сделке», передает ТАСС.

Направление Джей Ди Вэнса на переговоры — это сигнал «повышения ставок», — убежден Новик.

Он также посчитал логичной встречу министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с госсекретарем США Марко Рубио. По мнению Новика, последний более лоялен, сдержан и договороспособен, чем Вэнс.

Ранее появилась информация, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. Администрация президента Дональда Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение жителей датской автономии.

США
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Гренландия
Дания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солистка «Миража» разнесла Долину за лакшери-отдых вместо передачи квартиры
В Финляндии оценили влияние антироссийских санкций на экономику страны
В России придумали, как повысить безопасность катания на тюбингах
Стало известно о внезапной смерти отца Тесака
В России посчитали санкции Запада благословением
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
ФСБ задержала перебежчика, передававшего Киеву координаты военных объектов
Новокузнецк спешно перестраивает помощь роженицам после трагедии в роддоме
«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках
Белый дом объявил о новых торговых пошлинах
Трамп раскрыл секрет ясности ума
Каллас предупредили о реальной угрозе отставки
Сошедший с крыши снег раздавил россиянина
Россияне установили рекорд по покупке минералки в новогодние каникулы
«Нужно найти евреев»: раскрыты новые детали погрома в Махачкале
В Кемеровской области проверят все роддома после гибели младенцев
Евросоюз принял важное решение по российской нефти
Взрыв газа уничтожил частный дом в Приморском крае
Средства ПВО сбили украинские ракеты «Нептун» в Брянской области
На Западе подвели итоги президентства Зеленского и ужаснулись
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.