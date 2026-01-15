Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 16:40

Захарова рассказала об ответе России на попытки милитаризации Арктики

Захарова: Россия не оставит без ответа игнорирование ее интересов в Арктике

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия не оставит без ответа игнорирование ее интересов в Арктике, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что попытки милитаризации этого региона странами Европы и создание угрозы безопасности России будут иметь серьезные последствия.

Намереваясь идти по пути милитаризации Арктики, европейские столицы должны отдавать себе отчет в том, что их попытки <…> создавать угрозу безопасности [России] будут иметь для них самые серьезные последствия, — сказала Захарова.

Ранее посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Российская Федерация не планирует угрожать соседям по Арктическому региону или претендовать на их территории. Он подчеркнул, что страна заинтересована в стабильности и добрососедских отношениях на Крайнем Севере.

До этого глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что королевство не видит непосредственных угроз своей безопасности со стороны России или Китая в арктическом регионе, в частности в районе Гренландии. Министр добавил, что Копенгаген способен справляться с существующими вызовами.

Россия
Мария Захарова
Арктика
интересы
