Посол высказался об «агрессивных планах» России в Арктике Посол Барбин: Россия не вынашивает агрессивных планов против соседей по Арктике

Российская Федерация не планирует угрожать соседям по Арктическому региону или претендовать на их территории, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. В своем комментарии телеканалу TV2 он подчеркнул, что страна заинтересована в стабильности и добрососедских отношениях на Крайнем Севере.

Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территории. Для успешного решения задач по освоению своего арктического потенциала Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике, — сказал Барбин.

Дипломат заявил, что все существующие разногласия должны разрешаться исключительно в рамках международного права и за столом переговоров. Посол также указал на важность восстановления широкого международного взаимодействия, которое способно гарантировать безопасность более эффективно и экономично. Он добавил, что подобное сотрудничество является более надежным, чем политика милитаризации региона, которую проводят страны НАТО.

Ранее газета Politico сообщала, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. По данным издания, администрация президента Штатов Дональда Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение населения этой датской автономии.