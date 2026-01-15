Лень готовить? Самое время для голубцов с пекинской капустой: листья легко крутятся в рулеты

Лень готовить? Самое время для голубцов с пекинской капустой! Это быстрый и очень вкусный вариант классического блюда. Их главное преимущество — нежные, тонкие листья пекинской капусты, которые легко крутятся в рулеты.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан пекинской капусты, 400–500 г мясного фарша, 1 луковица, 2–3 ст. л. томатной пасты, 1,5–2 стакана воды, соль, перец, любимые специи, растительное масло, зелень.

Отделите от кочана целые крупные листья, отрезав жесткую часть. Для начинки мелко нарежьте луковицу, смешайте с фаршем, посолите, поперчите, добавьте специи. На широкую часть каждого листа выложите столовую ложку фарша. Сверните в плотный рулетик. Уложите голубцы плотно друг к другу швом вниз в кастрюлю. Смешайте томатную пасту с водой, посолите. Залейте голубцы соусом так, чтобы они были почти покрыты. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 25–30 минут, пока капуста не станет мягкой, а фарш не приготовится.

