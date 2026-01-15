Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:29

Лень готовить? Самое время для голубцов с пекинской капустой: листья легко крутятся в рулеты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лень готовить? Самое время для голубцов с пекинской капустой! Это быстрый и очень вкусный вариант классического блюда. Их главное преимущество — нежные, тонкие листья пекинской капусты, которые легко крутятся в рулеты.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан пекинской капусты, 400–500 г мясного фарша, 1 луковица, 2–3 ст. л. томатной пасты, 1,5–2 стакана воды, соль, перец, любимые специи, растительное масло, зелень.

Отделите от кочана целые крупные листья, отрезав жесткую часть. Для начинки мелко нарежьте луковицу, смешайте с фаршем, посолите, поперчите, добавьте специи. На широкую часть каждого листа выложите столовую ложку фарша. Сверните в плотный рулетик. Уложите голубцы плотно друг к другу швом вниз в кастрюлю. Смешайте томатную пасту с водой, посолите. Залейте голубцы соусом так, чтобы они были почти покрыты. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 25–30 минут, пока капуста не станет мягкой, а фарш не приготовится.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку под запеченными овощами, чтобы не была сухой.

Проверено редакцией
Читайте также
Не голубцы, а кое-что покруче: готовлю так кабачки неделями — семье вообще не надоедает
Общество
Не голубцы, а кое-что покруче: готовлю так кабачки неделями — семье вообще не надоедает
Что есть в новогодние каникулы: рецепт ленивых голубцов с капустой
Семья и жизнь
Что есть в новогодние каникулы: рецепт ленивых голубцов с капустой
Картофель, творог и тмин — леплю польские вареники «руске». Те самые, где нежная начинка тает в ароматном бульоне
Общество
Картофель, творог и тмин — леплю польские вареники «руске». Те самые, где нежная начинка тает в ароматном бульоне
Слойки на кефире с вареньем и штрейзелем: хрустящие, нежные, как из пекарни. Готовим без навыков!
Общество
Слойки на кефире с вареньем и штрейзелем: хрустящие, нежные, как из пекарни. Готовим без навыков!
Рулетики из пекинской капусты: два рецепта — сытные для ужина и легкие на закуску
Общество
Рулетики из пекинской капусты: два рецепта — сытные для ужина и легкие на закуску
голубцы
рецепты
пекинская капуста
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Петербургского дроппера приговорили к четырем годам колонии
СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.