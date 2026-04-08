Бенто-кулич — хит весны — 2026! Готовлю дома мини-куличи — просто, вкусно и удобно подарить к Пасхе

Главное преимущество бенто-куличей — формат. Они не крошатся, не пачкают руки и их удобно взять с собой. Бенто-куличи — это еще и идеальный подарок. Я упаковываю их в красивую коробку, перевязываю лентой и добавляю открытку.

Что понадобится для бенто-куличей

Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, пакетик сухих дрожжей (11 г), чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли.

Для добавок: 100 г изюма, 50 г цукатов, 50 г шоколадных капель (по желанию).

Для глазури: белок, 100 г сахарной пудры, чайная ложка лимонного сока. Для украшения: цветная кондитерская посыпка.

Как я их готовлю

В теплом молоке развожу дрожжи и столовую ложку сахара, оставляю на 10–15 минут до появления пены. Яйца взбиваю с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы.

Добавляю растопленное и остывшее сливочное масло, перемешиваю. Вливаю опару, перемешиваю. Постепенно ввожу просеянную муку, замешиваю мягкое эластичное тесто.

Накрываю и оставляю в тепле на 1-1,5 часа до увеличения в 2 раза. Подошедшее тесто обминаю, добавляю изюм, цукаты и шоколадные капли (если использую), аккуратно вмешиваю.

Бумажные формочки для кексов выкладываю на противень. Заполняю каждую формочку тестом на 1/3 высоты. Накрываю и даю подойти 20--30 минут, пока тесто не поднимется почти до краев.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15--20 минут (в зависимости от размера). Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке.

Для глазури взбиваю белок с сахарной пудрой и лимонным соком до крепких пиков. Покрываю остывшие куличи глазурью, сразу посыпаю цветной посыпкой. Даю глазури застыть. Упаковываю в бенто-боксы или крафтовые пакетики.