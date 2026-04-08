Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 09:37

Бенто-кулич — хит весны — 2026! Готовлю дома мини-куличи — просто, вкусно и удобно подарить к Пасхе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главное преимущество бенто-куличей — формат. Они не крошатся, не пачкают руки и их удобно взять с собой. Бенто-куличи — это еще и идеальный подарок. Я упаковываю их в красивую коробку, перевязываю лентой и добавляю открытку.

Что понадобится для бенто-куличей

Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, пакетик сухих дрожжей (11 г), чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли.

Для добавок: 100 г изюма, 50 г цукатов, 50 г шоколадных капель (по желанию).

Для глазури: белок, 100 г сахарной пудры, чайная ложка лимонного сока. Для украшения: цветная кондитерская посыпка.

Как я их готовлю

В теплом молоке развожу дрожжи и столовую ложку сахара, оставляю на 10–15 минут до появления пены. Яйца взбиваю с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы.

Добавляю растопленное и остывшее сливочное масло, перемешиваю. Вливаю опару, перемешиваю. Постепенно ввожу просеянную муку, замешиваю мягкое эластичное тесто.

Накрываю и оставляю в тепле на 1-1,5 часа до увеличения в 2 раза. Подошедшее тесто обминаю, добавляю изюм, цукаты и шоколадные капли (если использую), аккуратно вмешиваю.

Бумажные формочки для кексов выкладываю на противень. Заполняю каждую формочку тестом на 1/3 высоты. Накрываю и даю подойти 20--30 минут, пока тесто не поднимется почти до краев.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15--20 минут (в зависимости от размера). Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке.

Для глазури взбиваю белок с сахарной пудрой и лимонным соком до крепких пиков. Покрываю остывшие куличи глазурью, сразу посыпаю цветной посыпкой. Даю глазури застыть. Упаковываю в бенто-боксы или крафтовые пакетики.

Проверено редакцией
Общество
Такой салат из баклажанов можно есть тоннами: нужен лук и майонез — запекаю брусками и получается невероятно вкусно
Общество
Свекла и бекон — это вообще законно? Яркая закуска, от которой гости будут в шоке
Общество
Окорочка можно фаршировать? Еще как! И это невероятно вкусно
Общество
Россиянам рассказали, какие блюда и напитки должны быть на столе в Пасху
Общество
Россиянкам рассказали, почему пасхальный кулич стоит готовить дома
Пасха
еда
куличи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Бенто-кулич — хит весны — 2026! Готовлю дома мини-куличи — просто, вкусно и удобно подарить к Пасхе Бенто-куличи — это идеальный подарок к Пасхе. Я упаковываю их в красивую коробку, перевязываю лентой и добавляю открытку.
Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 1 пакетик сухих дрожжей (11 г), 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли.
Для добавок: 100 г изюма, 50 г цукатов, 50 г шоколадных капель (по желанию).
Для глазури: 1 белок, 100 г сахарной пудры, 1 чайная ложка лимонного сока. Для украшения: цветная кондитерская посыпка.
В теплом молоке развожу дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 10-15 минут до появления пены. Яйца взбиваю с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы.
Добавляю растопленное и остывшее сливочное масло, перемешиваю. Вливаю опару, перемешиваю. Постепенно ввожу просеянную муку, замешиваю мягкое, эластичное тесто.
Накрываю и оставляю в тепле на 1-1,5 часа до увеличения в 2 раза. Подошедшее тесто обминаю, добавляю изюм, цукаты и шоколадные капли (если использую), аккуратно вмешиваю.
Бумажные формочки для кексов выкладываю на противень. Заполняю каждую формочку тестом на 1/3 высоты. Накрываю и даю подойти 20-30 минут, пока тесто не поднимется почти до краев.
Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут (в зависимости от размера). Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке.
Для глазури взбиваю белок с сахарной пудрой и лимонным соком до крепких пиков. Покрываю остывшие куличи глазурью, сразу посыпаю цветной посыпкой.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Синоптики спрогнозировали снег на Пасху
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.