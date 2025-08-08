Белая аджика из кабачков по-белорусски! Заготовка на зиму за 40 минут!

Белая аджика по-белорусски — неожиданный взрыв вкуса! Кто сказал, что аджика должна быть красной? Эта нежная белая версия из кабачков станет вашим секретным оружием — идеальная закуска к мясу, картошке или просто на хлеб. Готовится просто, а результат удивляет даже бывалых гурманов!

Тебе понадобится: 1,5 кг молодых кабачков, 5 зубчиков чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. уксуса (по желанию).

Приготовление. Кабачки очисти от кожицы и семян, нарежь кубиками. Измельчи в блендере до состояния пюре. Перелей в кастрюлю с толстым дном, добавь масло, доведи до кипения. Убавь огонь, туши 40 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавь пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар и уксус. Остуди и переложи в банку — аджика готова!

Эта нежная паста с чесночным ароматом прекрасно хранится в холодильнике 2–3 недели. Попробуйте намазать на тост или подать к жареной картошечке — вкус вас удивит!

