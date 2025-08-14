Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Баварский мегасалат — забудьте об оливье навсегда!

Если вы готовы забыть о классическом оливье, попробуйте этот сытный и аппетитный баварский мегасалат. В нем удачно сочетаются копчености, колбаски и свежие овощи, а пикантная заправка с горчицей придает блюду неповторимый вкус.

Для рецепта возьмите: 2–3 вареных картофелины, 250 г охотничьих колбасок, 50 г копченой свиной грудинки, 3 яйца вкрутую, 3 соленых огурца, половину красной луковицы, половину пучка петрушки, 150 г сметаны, по 30 г обычной и зернистой горчицы, сок лимона, соль и перец по вкусу.

Нарежьте картофель кубиками. Колбаски порежьте и обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Добавьте к ним копченую грудинку, нарезанную мелкими кубиками, и немного прогрейте. Мелко порежьте яйца, огурцы и лук. Сложите все ингредиенты в большую миску. Смешайте сметану с двумя видами горчицы и добавьте немного сока лимона. Заправьте салат, посолите, поперчите и добавьте рубленую петрушку. Перемешайте и подавайте к столу.

