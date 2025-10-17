Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:33

Батат-боул, который изменил мое отношение к здоровому питанию: не надоедает, даже если готовлю каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот батат-боул постоянно, потому что он идеально вписывается в мой ритм жизни: сытный, полезный и не отнимает много времени. Мне нравится, что даже после напряженного рабочего дня можно быстро собрать вкусный и красивый обед, который заряжает энергией. Особенно ценю, что все ингредиенты отлично сочетаются и не требуют сложной подготовки.

Готовлю его так: 400 граммов батата чищу, режу кубиками и отправляю в духовку на 20–25 минут при 200 градусах, пока он не станет мягким внутри и не подрумянится снаружи. Пока батат запекается, размораживаю 200 граммов креветок и слегка обжариваю их на сухой сковороде. Болгарский перец режу соломкой, авокадо — аккуратными кубиками.

Для заправки смешиваю три ложки тахини с соевым соусом и водой до однородной консистенции. В глубокую тарелку выкладываю запеченный батат, потом слой перца, авокадо, креветки и две ложки зерненого творога для свежести. Поливаю все соусом и посыпаю поджаренным кунжутом. Получается настолько ярко и вкусно, что даже мыслей о другом обеде не возникает!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
