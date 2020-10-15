Банки рассказали о самой популярной схеме кражи денег с карт

Злоумышленники всё чаще оказывают на своих жертв психологическое давление и побуждают их самостоятельно снять деньги с банковской карты и перевести на мошеннический счёт, заявили сразу в нескольких крупных российских банках.
Как
Это мнение подтвердили и в Почта Банке, где назвали это одним из самых распространённых методов так называемой социальной инженерии. Согласен с этим и Сбербанк, который в 2020 году уже зафиксировал около 2,9 млн обращений клиентов с жалобами на попытки обмана.
Однако самым популярным способом кражи являются обзвоны. Целями таких обзвонов часто являются пожилые люди и их депозиты. Интерес к депозитам в банках объясняют тем, что так можно вывести гораздо больше денег, чем с простого счёта.
Как сообщал NEWS.ru ранее, в ЦБ РФ заявили о четырёхкратном росте случаев телефонного мошенничества за период с января по август 2020 года в сравнении с показателями прошлого года, злоумышленники берут под прицел уже не остаток по счёту, а депозиты граждан.
Специалисты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) предупредили, что в период пандемии коронавируса в России мошенники всё чаще применяют один из излюбленных приёмов — убеждают граждан якобы оплатить долги по ЖКХ со скидкой.
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