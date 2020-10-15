Банки рассказали о самой популярной схеме кражи денег с карт

https://static.news.ru/photo/ee34f060-0e9a-11eb-b228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленники всё чаще оказывают на своих жертв психологическое давление и побуждают их самостоятельно снять деньги с банковской карты и перевести на мошеннический счёт, заявили сразу в нескольких крупных российских банках.

Как рассказал РИА Новости директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов, мошенники просят клиентов банков либо осуществить прямой перевод на карту злоумышленников, либо даже добиваются от них снятия денег в кассе банка и перевода через сторонние учреждения. Тем самым они полностью выводят клиента из «периметра контроля банка», добавил он.

Это мнение подтвердили и в Почта Банке, где назвали это одним из самых распространённых методов так называемой социальной инженерии. Согласен с этим и Сбербанк, который в 2020 году уже зафиксировал около 2,9 млн обращений клиентов с жалобами на попытки обмана.

Однако самым популярным способом кражи являются обзвоны. Целями таких обзвонов часто являются пожилые люди и их депозиты. Интерес к депозитам в банках объясняют тем, что так можно вывести гораздо больше денег, чем с простого счёта.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в ЦБ РФ заявили о четырёхкратном росте случаев телефонного мошенничества за период с января по август 2020 года в сравнении с показателями прошлого года, злоумышленники берут под прицел уже не остаток по счёту, а депозиты граждан.

Специалисты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) предупредили, что в период пандемии коронавируса в России мошенники всё чаще применяют один из излюбленных приёмов — убеждают граждан якобы оплатить долги по ЖКХ со скидкой.