Мошенники начали обманывать россиян, убеждая оплатить долги по ЖКХ

https://static.news.ru/photo/a50efcbc-0dd4-11eb-afff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период пандемии коронавируса в России мошенники всё чаще применяют один из излюбленных приёмов — убеждают граждан якобы оплатить долги по ЖКХ со скидкой, но на самом деле просто воруют деньги. Сильнее всего от таких злоумышленников страдают пожилые люди.

Специалисты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) рассказали РИА Новости, что мошенники предлагают жертвам оплатить фальшивые счета и предлагают большие «скидки», чтобы людям было проще расстаться с деньгами. Незначительные суммы также являются своего рода гарантией, что пострадавший не будет обращаться в полицию, пожалев время.

Когда в дверь начинают стучать «официальные лица» и предлагают новый способ погашения задолженности со скидкой, но «здесь и сейчас», то многие граждане верят и отдают последнее, — приводит агентство слова представителя НЦФГ Игоря Григорьянца.

Он напомнил, что злоумышленники перед визитом к «должнику» тщательно готовятся, пускают в ход манипулирование, а также умело подделывают удостоверения государственных служб. Чаще всего жертвами таких мошенников становятся пенсионеры, которые полагают, что их дети или внуки попросту забыли оплатить квартплату, из-за чего образовалась задолженность. Пришедший мошенник при этом говорит, что компания предоставляет пенсионерам скидки на оплату ЖКХ, однако предложение действует только при оплате на месте, а не потом.

В то же время пострадать от злоумышленников такого разлива могут и вполне современные, образованные люди. Им в мессенджер или на электронную почту может прийти письмо якобы из управляющей компании. В сообщении может быть ссылка на фишинговый ресурс, где оплата «со скидкой» будет произведена в карман мошенникам.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в ЦБ РФ заявили о четырёхкратном росте случаев телефонного мошенничества за период с января по август 2020 года в сравнении с показателями прошлого года, злоумышленники берут под прицел уже не остаток по счёту, а депозиты граждан.

Эксперты также предупредили россиян о новом виде мошенничества с подставными полицейскими, судебными приставами и сотрудниками ЖКХ. Как отметили в Национальном центре финансовой грамотности, именно такие способы мошенничества набирают популярность этой осенью.