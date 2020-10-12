ЦБ: мошенники стали атаковать граждан по телефону в четыре раза чаще

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Банк России сообщил о четырёхкратном росте случаев телефонного мошенничества за период с января по август 2020 года в сравнении с показателями прошлого года, злоумышленники берут под прицел уже не остаток по счёту, а депозиты граждан.

ЦБ России также сообщил об активации хакерских группировок, совершающих атаки на банки. При этом эффективность атак финансовых учреждений не выросла, добавили в регуляторе. В Банке России отметили, что при попытке обмана граждан по телефону в 2020-м году не появилось никаких принципиально новых сценариев, к ним добавилась лишь тема коронавируса. Злоумышленники по-прежнему пытаются запугать человека, поднявшего трубку, угрозой его накоплениям и выманить средства под каким-либо предлогом, пишут «Известия».

Газета также приводит данные Генпрокуратуры, которая сообщила, что за восемь месяцев 2020-го года было зарегистрировано 107,2 тысячи краж денег с банковских счетов, что в два раза больше, чем в 2019-м году.

За этот же период 2020-го года вдвое выросло количество краж и использованием электронных средств платежа — до 20,8 тысячи, добавляет Генпрокуратура.

Издание также приводит данные ФинЦЕРТ Центробанка, согласно которым в 2019 году мошенники вывели с карт граждан почти 6,5 млрд рублей, банки вернули пострадавшим лишь 1 млрд рублей или всего 15% от украденного.

Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперты предупредили россиян о новом виде мошенничества с подставными полицейскими, судебными приставами и сотрудниками ЖКХ. Как отметили в Национальном центре финансовой грамотности, именно такие способы мошенничества набирают популярность этой осенью.

Кроме этого, мошенники переходят и на высокие технологии, чтобы не отставать от банков, которые стали использовать биометрические данные для защиты счетов клиентов. Например, мошенники начали записывать голоса граждан, чтобы впоследствии использовать этот биометрический параметр для доступа к счёту.