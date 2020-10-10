Эксперты объяснили, для чего мошенники собирают голоса россиян

https://static.news.ru/photo/622e31ee-0b89-11eb-a220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники собирают записи голосов россиян, чтобы после использовать голосовую биометрию для снятия денег с чужих банковских карт. Биометрия сейчас активно используется во многих банках, которые «узнают» клиентов по голосу.

Этим пользуются жулики, которые звонят людям, к примеру, под видом работников банка и задают вопросы, вынуждая абонентов сказать «да» или «нет». Для этого мошенники могут переспросить имя-отчество или задать вопросы, на которые человек ответит «я подтверждаю», «это я» или даже кодовое слово, ссылается РИА Новости на мнение экспертов.

С этих фраз делается голосовой слепок, который после используется через звонок на голосовой помощник банка с одной целью — снять чужие деньги. Эксперты уверены, что жулики нашли какой-то сценарий, который при помощи нехитрых фраз позволяет подтвердить перевод денежных средств и обмануть службу безопасности банка.

Однако во многих банках одного только голоса недостаточно для проведения операций по счёту и использование слепка может позволить мошенникам, к примеру, узнать баланс или информацию о последних операциях.

Чаще всего мошенники маскируются под сотрудников банка, убеждая будущую жертву, что задают вопросы якобы по строго прописанному сценарию, чтобы «убедиться», что разговаривают именно с нужным ему «клиентом». Но это лишь часть обычной схемы, конечная цель которой — любым путём усыпить бдительность человека и опустошить его банковскую карту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мошенники имеют мало шансов украсть деньги с чужой карты, если они знают только её номер. Об этом заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.