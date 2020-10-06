Россиян предупредили о мошенничестве с вымышленными долгами по ЖКХ

https://static.news.ru/photo/3ac545b4-0866-11eb-b0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты предупредили россиян о новом виде мошенничества с подставными полицейскими, судебными приставами и сотрудниками ЖКХ, который в последнее время набирает популярность.

По словам специалиста Национального центра финансовой грамотности Игоря Григорьянца, обычно мошенники «работают» в паре.

По легенде, [один] представится сотрудником вашей управляющей компании, а другой — сотрудником государственной службы. Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан, особенно если вместе с ними пришли «представители» управляющей компании, — рассказал он.

Эксперт отметил, что перед тем как впускать в дом незнакомцев, следует убедиться в том, что они действительно являются сотрудниками организаций. Рекомендуется позвонить в управляющую компанию или соответствующее госучреждение и узнать, работают ли там пришедшие люди.

В свою очередь другой эксперт центра, Елена Бобкова, предупредила, что мошенники могут воспользоваться различными приёмами для того, чтобы попасть в квартиру и начать навязывать жертве свою «легенду».

Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки, — уточнила она.

Кроме того, переодевшиеся в костюм судебных приставов злоумышленники под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ могут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложить погасить часть долга наличными или переводом через терминал.

Помните, за дверью могут быть не только мошенники, но и грабители, а это куда опаснее, подчеркнула Бобкова.

Она посоветовала рассказать о новом виде мошенничества старшим родственникам, отметив, что все задолженности такого рода оплачиваются только через банк, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники изобрели новую схему хищения денег с использованием популярного сервиса видеоконференций Zoom. Под видом получения денежной компенсации «в связи с COVID-2019» или за подписку на сервис пользователей заманивают на мошеннические сайты, где крадут денежные средства и данные банковских карт.