Бананово-творожный экстаз: этот рецепт оставит диетологов без работы

Это пирожное — настоящий десертный шедевр, который готовится за считаные минуты. Нежная текстура, насыщенный вкус какао и легкая творожная прослойка делают его идеальным завершением трапезы. При этом блюдо содержит всего 310 ккал на порцию, что порадует любителей полезных сладостей.

Для основы разомните 100 г банана в пюре, добавьте 1 яйцо, 10 г какао, 0,5 ч. л. разрыхлителя и подсластитель по вкусу. Тщательно перемешайте и выпекайте в микроволновке 4 минуты. Готовый бисквит разрежьте на 2–3 коржа. Для крема смешайте 140 г мягкого творога (5%) с подсластителем. Пропитайте коржи творожной массой, а между слоями добавьте замороженные ягоды.

Десерт можно подавать сразу или охладить 2–3 часа — от этого он станет еще нежнее. Бананово-шоколадная основа с легкой кислинкой ягод и воздушным творожным кремом создает гармоничный вкус.

