Бананово-шоколадные маффины: простой рецепт для идеального чаепития

Эти ароматные маффины с бананом и какао станут вашим любимым рецептом, когда нужно быстро приготовить вкусную домашнюю выпечку. Минимальный набор ингредиентов и простая технология делают их идеальным выбором для занятых хозяек.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Готовятся всего за 30 минут

Требуют минимальных кулинарных навыков

Используют перезрелые бананы

Идеальны для детского перекуса

Наполняют дом аппетитным ароматом

Ингредиенты (на 6–8 маффинов)

Мука пшеничная — 100 г

Сахар — 120 г

Спелый банан — 1 крупный (около 150 г)

Яйцо куриное — 1 шт.

Растительное масло — 55 г

Какао-порошок — 25 г

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Подготовка ингредиентов: Разомните банан вилкой до состояния пюре. Духовку разогрейте до 180 °C. Смешивание жидких компонентов: В миске взбейте яйцо с сахаром до легкого посветления. Добавьте растительное масло и банановое пюре, тщательно перемешайте. Добавление сухих ингредиентов: В отдельной посуде смешайте муку, какао и разрыхлитель. Просеивайте эту смесь в жидкую часть, аккуратно перемешивая лопаткой. Формирование маффинов: Тесто разложите по формочкам, заполняя их на 2/3 объема. Можно использовать бумажные вкладыши или смазанные маслом металлические формы. Выпечка: Выпекайте 20–25 минут до сухой зубочистки. Дайте немного остыть в формах, затем переложите на решетку.

Секреты идеальных маффинов

Используйте очень спелые бананы — они слаще и ароматнее

Не перемешивайте тесто слишком долго — только до соединения ингредиентов

Для более насыщенного вкуса добавьте 50 г рубленого шоколада

Храните в закрытой емкости не более 3 дней

Подавайте слегка теплыми — так вкуснее

Эти маффины — прекрасный способ использовать перезрелые бананы и порадовать семью домашней выпечкой. Их нежный вкус и шоколадно-банановый аромат никого не оставят равнодушным!

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