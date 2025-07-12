Бананово-шоколадные маффины: простой рецепт для идеального чаепития

Эти ароматные маффины с бананом и какао станут вашим любимым рецептом, когда нужно быстро приготовить вкусную домашнюю выпечку. Минимальный набор ингредиентов и простая технология делают их идеальным выбором для занятых хозяек.
Почему стоит попробовать этот рецепт
- Готовятся всего за 30 минут
- Требуют минимальных кулинарных навыков
- Используют перезрелые бананы
- Идеальны для детского перекуса
- Наполняют дом аппетитным ароматом
Ингредиенты (на 6–8 маффинов)
- Мука пшеничная — 100 г
- Сахар — 120 г
- Спелый банан — 1 крупный (около 150 г)
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Растительное масло — 55 г
- Какао-порошок — 25 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Пошаговый рецепт:
Подготовка ингредиентов:
Разомните банан вилкой до состояния пюре. Духовку разогрейте до 180 °C.
Смешивание жидких компонентов:
В миске взбейте яйцо с сахаром до легкого посветления. Добавьте растительное масло и банановое пюре, тщательно перемешайте.
Добавление сухих ингредиентов:
В отдельной посуде смешайте муку, какао и разрыхлитель. Просеивайте эту смесь в жидкую часть, аккуратно перемешивая лопаткой.
Формирование маффинов:
Тесто разложите по формочкам, заполняя их на 2/3 объема. Можно использовать бумажные вкладыши или смазанные маслом металлические формы.
Выпечка:
Выпекайте 20–25 минут до сухой зубочистки. Дайте немного остыть в формах, затем переложите на решетку.
Секреты идеальных маффинов
- Используйте очень спелые бананы — они слаще и ароматнее
- Не перемешивайте тесто слишком долго — только до соединения ингредиентов
- Для более насыщенного вкуса добавьте 50 г рубленого шоколада
- Храните в закрытой емкости не более 3 дней
- Подавайте слегка теплыми — так вкуснее
Эти маффины — прекрасный способ использовать перезрелые бананы и порадовать семью домашней выпечкой. Их нежный вкус и шоколадно-банановый аромат никого не оставят равнодушным!
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