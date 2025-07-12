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12 июля 2025 в 09:43

Бананово-шоколадные маффины: простой рецепт для идеального чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти ароматные маффины с бананом и какао станут вашим любимым рецептом, когда нужно быстро приготовить вкусную домашнюю выпечку. Минимальный набор ингредиентов и простая технология делают их идеальным выбором для занятых хозяек.

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Готовятся всего за 30 минут
  • Требуют минимальных кулинарных навыков
  • Используют перезрелые бананы
  • Идеальны для детского перекуса
  • Наполняют дом аппетитным ароматом

Ингредиенты (на 6–8 маффинов)

  • Мука пшеничная — 100 г
  • Сахар — 120 г
  • Спелый банан — 1 крупный (около 150 г)
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Растительное масло — 55 г
  • Какао-порошок — 25 г
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка ингредиентов:

    Разомните банан вилкой до состояния пюре. Духовку разогрейте до 180 °C.

  2. Смешивание жидких компонентов:

    В миске взбейте яйцо с сахаром до легкого посветления. Добавьте растительное масло и банановое пюре, тщательно перемешайте.

  3. Добавление сухих ингредиентов:

    В отдельной посуде смешайте муку, какао и разрыхлитель. Просеивайте эту смесь в жидкую часть, аккуратно перемешивая лопаткой.

  4. Формирование маффинов:

    Тесто разложите по формочкам, заполняя их на 2/3 объема. Можно использовать бумажные вкладыши или смазанные маслом металлические формы.

  5. Выпечка:

    Выпекайте 20–25 минут до сухой зубочистки. Дайте немного остыть в формах, затем переложите на решетку.

Секреты идеальных маффинов

  • Используйте очень спелые бананы — они слаще и ароматнее
  • Не перемешивайте тесто слишком долго — только до соединения ингредиентов
  • Для более насыщенного вкуса добавьте 50 г рубленого шоколада
  • Храните в закрытой емкости не более 3 дней
  • Подавайте слегка теплыми — так вкуснее

Эти маффины — прекрасный способ использовать перезрелые бананы и порадовать семью домашней выпечкой. Их нежный вкус и шоколадно-банановый аромат никого не оставят равнодушным!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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