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27 июля 2025 в 12:00

Баклажаны по-королевски: пирог, который съедают до крошки! Хит на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Открытый пирог с баклажанами — это не просто выпечка, а настоящее произведение кулинарного искусства. Нежное рассыпчатое тесто, сочные баклажаны с золотистым луком и воздушная сырно-сливочная заливка создают гармонию вкусов. Такой пирог хорош и в теплом, и в холодном виде — он станет звездой семейного ужина или изысканной закуской на праздничном столе. Главный секрет — молодые баклажаны, которые не горчат и идеально сочетаются с мускатным орехом.

Для теста смешайте 150 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 1 яйцо и 1 ч. л. соли, быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Баклажаны (500 г) нарежьте кружочками, посолите, через 15 минут промокните сок и обжарьте на 3 ст. л. масла до мягкости. Лук нашинкуйте, пассеруйте до прозрачности. Для заливки взбейте 3 яйца с 100 мл молока, 150 мл сливок, 100 г тертого сыра, щепоткой мускатного ореха и солью. Раскатайте тесто, выложите в форму, сделайте бортики. Разложите баклажаны с луком, залейте смесью. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки.

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выпечка
пироги
баклажаны
Мария Левицкая
М. Левицкая
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