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11 июня 2026 в 17:30

Баклажаны не жарю, готовлю по-грузински — с орехами, чесноком и кинзой. Рецепт от грузинского повара

Фото: D-NEWS.ru
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Беру баклажаны, чеснок, грецкие орехи и кинзу — отвариваю овощи, фарширую пряной пастой и через сутки получаю маринованные баклажаны по-грузински с чесночной начинкой. Получается обалденная вкуснятина: баклажаны упругие, не горчат, а внутри — острая, ароматная смесь с грецкими орехами и уксусом. Домашние съедают всё за день, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг мелких баклажанов, 1 головка чеснока, 100 г грецких орехов, пучок кинзы, 1 ст. ложка уксуса, 1 ч. ложка хмели-сунели, соль, перец, 2 ст. ложки растительного масла. Баклажаны надрежьте вдоль, опустите в кипящую подсоленную воду на 3–5 минут, затем откиньте на дуршлаг и придавите грузом на 30 минут. Для начинки измельчите орехи, чеснок и кинзу, добавьте уксус, специи, масло и немного воды. Нафаршируйте баклажаны, уложите в кастрюлю, залейте оставшейся пастой, накройте тарелкой с грузом. Уберите в холодильник на 12–24 часа. Чем дольше стоят, тем вкуснее. Подавайте к мясу или как закуску с чёрным хлебом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти баклажаны по-грузински. Даже те, кто не любит орехи в закусках, просили добавки. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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