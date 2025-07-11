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11 июля 2025 в 14:22

Баклажаны хрустят, а сыр тает: салат-микс из обычных продуктов за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с хрустящими баклажанами, помидорами и творожным сыром! Этот салат — настоящее наслаждение для тех, кто любит контраст текстур: нежная сливочная основа, сочные помидоры и баклажаны с хрустящей корочкой. Готовится быстро, а результат впечатляет!

Сначала займемся баклажанами. Один крупный баклажан нарезаем тонкими кружочками (около 0,5 см), посыпаем солью и оставляем на 10 минут, чтобы ушла горечь. Промываем, обсушиваем и обжариваем на раскаленной сковороде с растительным маслом до золотистой хрустящей корочки (примерно 2–3 минуты с каждой стороны). Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Пока баклажаны остывают, готовим основу. 200 г творожного сыра (типа «Альметте» или «Филадельфия») смешиваем с рубленым укропом, щепоткой чесночного порошка и черным перцем. На дно салатника или тарелки выкладываем сырную массу ровным слоем.

Сверху распределяем нарезанные дольками 2 спелых помидора (если черри — просто разрезаем пополам). Затем выкладываем остывшие баклажаны — они должны слегка возвышаться, создавая эффект «хрустящих горок». Для пикантности можно сбрызнуть бальзамическим кремом или посыпать кедровыми орешками.

Подаем сразу же, пока баклажаны не потеряли хруст. Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как эффектная закуска к тостам или мясу. Попробуйте — и обычные овощи заиграют новыми красками!

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салаты
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баклажаны
томаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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