Ажурные блины без лишних хлопот: секрет кипятка, благодаря которому появляются тонкие дырочки и румяная корочка

Масленица всегда ассоциируется с ароматом домашних блинов и уютными семейными завтраками. Есть простой способ приготовить тонкие ажурные блинчики, которые получаются не хуже праздничных, а времени занимают минимум. Главный секрет скрывается в необычной технологии приготовления теста.

Чтобы блины получились с красивыми дырочками, важно использовать кипяток и хорошо разогреть сковороду. Для теста понадобятся два яйца, 250 миллилитров подогретого молока, половина чайной ложки соли, две столовые ложки сахара, 150 миллилитров крутого кипятка, 120 граммов муки и полторы столовые ложки растительного масла. Сначала взбивают яйца с солью и сахаром, затем добавляют муку и перемешивают до гладкости. После этого вливают молоко, кипяток и растительное масло, тщательно размешивая массу. Тесту дают постоять несколько минут.

Сковороду смазывают маслом и сильно разогревают. Небольшую порцию теста быстро распределяют по поверхности и жарят с двух сторон до золотистой корочки. Блины складывают стопкой, при желании смазывают сливочным маслом. Подавать их можно с вареньем, медом или сметаной.

