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06 июля 2025 в 14:00

Азербайджанская довга с зеленью! Суп, который едят и летом, и зимой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Азербайджанская довга с зеленью! Суп, который едят и летом, и зимой! Довга — один из главных супов в азербайджанской кухне. Её варят на мацони с зеленью, яйцами и рисом. Вкус — освежающе-кислый, а текстура бархатистая. Это не просто еда, а ритуал: довгу важно постоянно мешать и не накрывать крышкой, иначе всё пойдёт насмарку.

Ингредиенты

  • Мацони — 2 л
  • Сметана — 400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 1 головка или по вкусу
  • Мята — 1 г
  • Рис отварной — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Зелень хорошо промойте, нарежьте мелко, оставьте подсохнуть. Рис заранее отварите, немного отвара сохраните. В кастрюле соедините мацони и сметану, перемешайте до однородности, затем добавьте яйца.
  2. Влейте воду с рисом и начните нагревать на среднем огне, непрерывно мешая деревянной ложкой до закипания. Добавьте зелень и мелко рубленый чеснок. Доведите до повторного кипения.
  3. После выключения не накрывайте крышкой 2 часа, чтобы довга не свернулась. Солите только в тарелке.

Ранее мы готовили испанский суп из помидоров и хлеба. Когда окрошка надоела, готовим гаспачо!

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Азербайджан
простой
зелень
сметана
рис
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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