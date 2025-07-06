Азербайджанская довга с зеленью! Суп, который едят и летом, и зимой

Азербайджанская довга с зеленью! Суп, который едят и летом, и зимой

Азербайджанская довга с зеленью! Суп, который едят и летом, и зимой! Довга — один из главных супов в азербайджанской кухне. Её варят на мацони с зеленью, яйцами и рисом. Вкус — освежающе-кислый, а текстура бархатистая. Это не просто еда, а ритуал: довгу важно постоянно мешать и не накрывать крышкой, иначе всё пойдёт насмарку.

Ингредиенты

Мацони — 2 л

Сметана — 400 г

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 1 головка или по вкусу

Мята — 1 г

Рис отварной — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Зелень хорошо промойте, нарежьте мелко, оставьте подсохнуть. Рис заранее отварите, немного отвара сохраните. В кастрюле соедините мацони и сметану, перемешайте до однородности, затем добавьте яйца. Влейте воду с рисом и начните нагревать на среднем огне, непрерывно мешая деревянной ложкой до закипания. Добавьте зелень и мелко рубленый чеснок. Доведите до повторного кипения. После выключения не накрывайте крышкой 2 часа, чтобы довга не свернулась. Солите только в тарелке.

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