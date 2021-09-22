Автоэксперты отреагировали на отмену штрафа за превышение средней скорости

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости, когда нарушение фиксировали две камеры, на определённом расстоянии друг от друга. Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуратов в разговоре с NEWS.ru отметил, что многие водители, из-за ошибок, получавшие штрафы за среднюю скорость, были вынуждены доказывать в суде, что не совершали правонарушение, но это не обобщалось в судебную практику. Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков назвал существовавшую практику наказания за нарушение средней скорости «не совсем законной».

Проблема со средней скоростью она [была] давно известна. Нет конкретного места совершения правонарушения. У вас средняя скорость измеряется на участке протяжённостью, например в один километр. На этом участке невозможно установить конкретное место, где вы нарушили, — рассказал Шкуматов.

По его словам, согласно презумпции невиновности, если неизвестно, где было совершено правонарушение, все сомнения должны трактоваться в пользу привлекаемого к административной ответственности.

Эксперт подчеркнул, что в определении средней скорости допускались ошибки, доказать которые было крайне сложно. Дело в том, что камеры должны были быть синхронизированы с точностью до миллисекунды, в противном случае возникали ошибки, как в одну, так и в другую сторону.

Очень у многих людей получилось штрафы отменить [через суд] именно из-за отсутствия места административного правонарушения, но это не обобралось в судебную практику долгое время, но вот сейчас это всё привело к решению прокуратуры, — отметил координатор движения «Синие ведёрки».

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков подчеркнул, что штрафы за нарушение средней скорости были «мягко говоря не совсем правильными».

Вся история была не совсем законна, поскольку ни в правилах дорожного движения, ни в КоАПе у нас нет такого понятия, как средняя скорость. И поэтому, когда нас начинают штрафовать за такое нарушение это, мягко говоря, не совсем правильно. Понятно, что водитель при этом нарушает, но тогда нужно [было] привести законодательство в соответствии, чтобы все понимали, что есть что, — отметил автоэксперт.

Отвечая на вопрос, почему практика наказания водителей за превышение средней скорости действовала почти семь лет и не была отменена раньше, Кадаков отметил, что штрафы за нарушения правил дорожного движения уже заложены в бюджеты местными властями. По его словам, производители камер и софта к ним давят на психику региональных властей, к которым денежные средства от штрафов поступают в региональный бюджет.

Местные власти, когда верстают бюджет на следующий год, они уже закладывают в него штрафные поступления. Мы ещё в 2022 году не наездили ни километра, а штрафы уже заложены в бюджет. Каждый год они закладываются с превышением. Может быть мы ничего нарушать не будем, а штрафы уже лежат, поэтому нужно сделать всё, чтобы эти деньги из кармана автовладельцев вынуть, — отметил Кадаков.

По его мнению, с такой вакханалией борются лишь общественники, а голос каждого автовладельца не слышан.

Технология изменения средней скорости применялась на дорогах России с 2013 года. В ГИБДД утверждали, что замер времени проезда одной и той же машины двумя камерами сокращал аварийность на трассах. В соцсетях появилась информация со ссылкой на различные документы, что в регионах перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости. В Москве подобные штрафы не выносятся с августа, в Подмосковье — с мая-июня. При этом в ГИБДД журналистам не назвали причину отказа от этой практики.