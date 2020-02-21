https://static.news.ru/photo/0218eab4-54b5-11ea-a080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил предложение Минпромторга увеличить базовую ставку на автомобили класса Евро-3 и ниже.

По его словам, эта мера может нанести существенный социальный ущерб российским гражданам. Он подчеркнул, что на старых автомобилях ездят люди, которым экономическая ситуация не позволяет сменить транспортные средства на новые.

Эта мера больно ударит по самым незащищенным слоям населения, которые, тем не менее, пользуются автомобилями — пенсионеры, инвалиды, жители сельских местностей или малых городов, в том числе и представители российского среднего класса, — заявил Похмелкин в беседе с НСН.

NEWS.ru сообщал, что Минпромторг выступает за повышение базовой ставки транспортного налога для старых автомобилей с 1 января 2021 года. Замминистра промышленности и торговли Александр Морозов пояснил, что предложение коснётся только коммерческой техники. Чиновники считают, что эта мера повысит привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что положительно скажется на окружающей среде. Эксперты считают, что налоговые перемены ударят по автовладельцам, зарабатывающим нелёгким перевозочным трудом.