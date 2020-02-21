Предложение замминистра промышленности и торговли РФ Александра Морозова о том, чтобы с 1 января 2021 года кардинально повысить базовую ставку транспортного налога для транспорта с экологическим классом «Евро-3» и ниже коснутся только коммерческой техники. Об этом NEWS.ru рассказали в самом ведомстве. Эксперты уже вызвали своё недоумение по поводу грядущих налоговых перемен в отношении автовладельцев, зарабатывающих на жизнь нелёгким перевозочным трудом.

В соответствии с имеющимися поручениями правительства Минпромторг совместно с федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса 3 и ниже, количество которой, по нашей оценке, превышает 3 млн штук. Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан Российской Федерации, — сказали NEWS.ru в министерстве.

По мнению чиновников, предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что окажет позитивное воздействия на окружающую среду.

В свою очередь в Госдуме инициативу Минпромторга предлагают расширить и ввести запрет в отношении машина класса «Евро-0» и «Евро-1». Об этом NEWS.ru рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству и президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Евгений Москвичёв.

Я хочу, чтобы машины классов «Евро-0» и «Евро-1» в течение двух лет были выведены из эксплуатации вовсе. Я говорю о коммерческом транспорте. Речь о машинах, которым по 30-35 лет. Или же им следует перейти на экологический двигатель (установить его в старый автомобиль) или полностью запретить их эксплуатацию. Нам нужна чистая страна и чистая природа. Мы должны детям и внукам оставить чистую страну. Евгений Москвичев председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству и президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству и президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Катастрофические цифры

Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, сколько такого транспорта «пострадает», если данные предложения будут приняты законодательно. Цифры получились просто катастрофические.

На 1 января 2020 года на территории РФ зарегистрировано 410 тыс. автобусов, 3 млн 781 тыс. грузовиков, 4 млн 165 тыс. легких коммерческих автомобилей и 44,5 млн легковых машин.

Согласно предложению Морозова, транспортный налог с 2021 года предлагается повысить для 77% автобусного парка, 80% грузовых автомобилей, 72% легких коммерческих автомобилей. К слову сказать, среди легковых машин таковых насчитывается 52%.

Что же касается идеи Москвичёва, если ей дадут ход, то с 2022 года по дорогам страны не сможет ездить 42% нынешнего автобусного парка, 61% парка грузовых автомобилей, 41% парка легких коммерческих автомобилей.

Про легковые автомобили речь пока не заходила, но если бы вопрос подняли, то под запрет попало бы около 27% от их количества, объяснили в пресс-службе «Автостата».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Денег нет, но вы держитесь

Политика властей в свете данной инициативы понятна — они хотят оживить наш национальный автомобильный рынок, говорит автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Таможенные барьеры высокие и из-за рубежа авто не везут, а те машины, которые строят в России, люди покупают неохотно — денег-то нет. И они вынужденно покупают машины класса «Евро-3» и ниже по совершенно бросовым ценам. Вячеслав Субботин автомобильный эксперт автомобильный эксперт

На взгляд эксперта, новое предложение Минпромторга является несправедливым и даже незаконным. В РФ раньше выпускались авто под нормы «Евро-3» и они нас устраивали, то зачем же людям, купившим их, пытаться испортить жизнь.

Это примитивный ход — вынуждать граждан отдавать деньги и принудительно заставлять инвестировать в местное автомобилестроение, считает аналитик, назвав его своеобразным «финансово-промышленным рэкетом, направленном на кошельки мелких городов».

Это очередное ограбление автомобилистов. Власти уже не знают, к чему прицепиться, чтобы пополнить казну. Дело в том, что эта экологическая норма, по сути, введена для машин в виде утилизационного сбора. Автомобилисты для правительства — традиционная дойная корова, которая молчит и не сопротивляется. Что касается «Евро-0» и «Евро-1», то тут можно сказать, что люди из Госдумы живут на Марсе, и не знают как бедно существуют россияне в большинстве регионов. Александр Расторгуев координатор «Товарищества инициативных граждан России» (ТИГР) координатор «Товарищества инициативных граждан России» (ТИГР)

В этой связи эксперт считает, что за подобным сбором, скорее всего, последуют и другие, и он не будет последним.