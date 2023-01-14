Авиакомпания «Победа» изменит правила провоза ручной клади по решению суда

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» изменит правила провоза ручной клади на борту, рассказал в беседе с РБК представитель авиаперевозчика. Накануне Верховный суд признал незаконными установленные габариты ручной клади. Судья заявил, что компания занижает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и тем самым ущемляет права пассажиров.

В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга, — сказал собеседник издания.

При этом в «Победе» подчеркнули, что компания полностью соблюдает российское законодательство. Представитель перевозчика отметил, что действующие нормы были введены для того, чтобы объемный багаж не мешал другим пассажирам на борту самолета.

Ранее в аэропорту Шереметьево авиакомпаниям предложили допускать в салон сверхгабаритную ручную кладь. Такая мера стала необходима из-за того, что у такого багажа высок риск неотправки из-за требований к особому оформлению. Предложение аэропорта допускать такой багаж в салон сформировано в пользу пассажиров, уточнили в пресс-службе аэропорта.