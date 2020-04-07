Авиакомпании S7 разрешили вывезти россиян из Таиланда и Японии

https://static.news.ru/photo/25ee952e-78a0-11ea-bdb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания S7 получила разрешения на осуществление вывозных рейсов из Таиланда и Японии.

7 апреля самолёты компании выполнят рейсы из Бангкока и Токио. Они доставят россиян в Новосибирск, Иркутск и Владивосток, сообщает ТАСС.

Россия 27 марта приостановила авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса. Исключение было сделано только для рейсов по доставке россиян, застрявших за рубежом в связи с пандемией.

Ранее NEWS.ru писал об отмене чартерных рейсов по вывозу граждан России из-за границы. Инициатором запрета полётов СМИ называли вице-премьера РФ Татьяну Голикову. По её словам, ограничения связаны с необходимостью снижения нагрузки на отечественную систему здравоохранения.