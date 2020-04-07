Авиакомпании S7 разрешили вывезти россиян из Таиланда и Японии

Российская авиакомпания S7 получила разрешения на осуществление вывозных рейсов из Таиланда и Японии.
7 апреля самолёты компании выполнят рейсы из Бангкока и Токио. Они доставят россиян в Новосибирск, Иркутск и Владивосток,
Россия 27 марта приостановила авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса. Исключение было сделано только для рейсов по доставке россиян, застрявших за рубежом в связи с пандемией.
Ранее NEWS.ru писал об отмене чартерных рейсов по вывозу граждан России из-за границы. Инициатором запрета полётов СМИ называли вице-премьера РФ Татьяну Голикову. По её словам, ограничения связаны с необходимостью снижения нагрузки на отечественную систему здравоохранения.
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