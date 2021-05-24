Авиаэксперт: авиакомпании столкнутся с трудностями при закрытии Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d75a6692-bc9e-11eb-a02a-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/ryanair

После посадки пассажирского самолёта Ryanair в Минске по требованию белорусских властей и ареста находившегося на нём оппозиционного блогера Романа Протасевича отдельными авиакомпаниями или на более высоком уровне может быть принято решение избегать воздушного пространства Белоруссии при полётах, считает авиаэксперт Роман Гусаров. Однако, по его словам, это приведёт к появлению дополнительных трудностей для перевозчиков, которые и без того терпят большие убытки из-за пандемии COVID-19, передаёт телеканал 360.

Безвыходным это положение будет для «Белавиа». Будет сложно и российским компаниям, которые летают через Белоруссию в страны Европы. И для европейских компаний, которые летят через территорию этой страны в Россию. Или делают остановку в Минске и летят в Азию, — рассказал он.

Эксперт отметил, что Белоруссия — небольшая по площади страна и облететь её нетрудно. Однако это всё равно потребует дополнительных затрат топлива, а также увеличения времени перелёта. Такая ситуация станет негативным сценарием для перевозчиков, которые сейчас находятся не в самом удобном положении.

Борт Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, поскольку белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о потенциальной угрозе — на борту якобы находилась бомба. Позже эта информация не подтвердилась. Среди пассажиров самолёта был основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту, ему грозит до 15 лет заключения. 24 мая в белорусской столице была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко сообщил, что авиационные власти Белоруссии угрожали сбить лайнер военным истребителем Миг-29. По его словам, данный инцидент является актом государственного терроризма и требует незамедлительной реакции европейских властей.

После этого латвийская авиакомпания AirBaltic решила перестать летать над Белоруссией. Представители перевозчика заявили, что следят за безопасностью в воздушном пространстве других государств, и в связи с инцидентом с Ryanair решили прекратить полёты. Кроме того, председатели комитетов по иностранным делам восьми стран — Латвии, Литвы, Польши, Чехии, США, Германии, Великобритании и Ирландии — призвали запретить полёты над территорией Белоруссии. Они призывают провести расследование и ввести санкции в отношении Минска.