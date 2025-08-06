Ароматный шашлык за 2 часа! Быстрый маринад для мягкой и сочной свинины

Благодаря этому быстрому маринаду свинина промаринуется всего за 2 часа. С ним вы получите ароматный шашлык из мягких и сочных кусочков мяса с золотистой корочкой и насыщенным вкусом!

Для быстрого маринада смешайте 100 мл газированной воды, 50 мл растительного масла, 1 ст. л. уксуса 9%, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. молотой паприки, соль и перец по вкусу. Свинину (лучше шейку или окорок, 1,5–2 кг) нарежьте кубиками 4–5 см, залейте маринадом и оставьте при комнатной температуре всего на 1,5–2 часа. Нанизывайте на шампуры, чередуя с кольцами лука, и жарьте на раскаленных углях 15–20 минут, постоянно поворачивая, до аппетитной корочки.

Подавайте с лавашом, зеленью и соусами. Мясо получается невероятно мягким внутри, с идеальным балансом пряностей, легкой кислинкой и тонким дымным ароматом от углей.

