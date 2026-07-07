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07 июля 2026 в 22:50

Ароматный цветок с огромным разнообразием окрасок: белый, желтый, розовый, пестрый

Фото: D-NEWS.ru
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Мирабилис, или ночная красавица, — это удивительное растение. Его главная особенность — цветки распускаются только во второй половине дня, ближе к вечеру, и остаются открытыми до самого утра, источая интенсивный сладкий аромат.

Воронковидные цветки диаметром до 2,5 см могут быть белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, малиновыми, пурпурными и даже двухцветными. Уникальность мирабилиса в том, что на одном растении одновременно формируются цветки разной окраски — это явление называется секториальными химерами.

Мирабилис практически не болеет и не поражается вредителями. Он засухоустойчив, растет на любой почве и не требует подкормок. Цветение продолжается с июня до первых заморозков. Клубни можно выкопать осенью и хранить зимой в прохладном месте, как георгины, а весной высадить снова.

Ранее были названы цветущие многолетники, которые аккуратно растут на одном месте — не лезут на соседние грядки и не вытесняют розы.

Проверено редакцией
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