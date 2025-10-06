Аромат Кавказа: этот рецепт чакапули перенесет вас в Грузию

Чакапули представляет собой традиционное грузинское блюдо из мяса с большим количеством свежей зелени и специй. Это кушанье отличается нежным вкусом мяса, томленного в винном соусе с ароматными травами. Сочетание кинзы, тархуна и зеленого лука создает уникальный свежий вкус, характерный для грузинской кухни.

Для приготовления потребуется: 1 кг молодой баранины или телятины, 200 г свежей кинзы, 200 г тархуна, 200 г зеленого лука, 30 г перца халапеньо, 200 г белого сухого вина, 40 г чеснока, 100 г соуса ткемали, 1 л воды, соль по вкусу. Мясо нарезают крупными кусками. Зелень и перец мелко рубят. Чеснок измельчают. В кастрюле слоями выкладывают мясо, зелень, чеснок и ткемали. Заливают смесью вина и воды, солят. Тушат под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости мяса. Секрет успеха заключается в использовании большого количества свежей зелени — она дает основной аромат и вкус блюду. Подают чакапули горячим с грузинским хлебом и овощами.

