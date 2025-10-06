Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 09:50

Аромат Кавказа: этот рецепт чакапули перенесет вас в Грузию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чакапули представляет собой традиционное грузинское блюдо из мяса с большим количеством свежей зелени и специй. Это кушанье отличается нежным вкусом мяса, томленного в винном соусе с ароматными травами. Сочетание кинзы, тархуна и зеленого лука создает уникальный свежий вкус, характерный для грузинской кухни.

Для приготовления потребуется: 1 кг молодой баранины или телятины, 200 г свежей кинзы, 200 г тархуна, 200 г зеленого лука, 30 г перца халапеньо, 200 г белого сухого вина, 40 г чеснока, 100 г соуса ткемали, 1 л воды, соль по вкусу. Мясо нарезают крупными кусками. Зелень и перец мелко рубят. Чеснок измельчают. В кастрюле слоями выкладывают мясо, зелень, чеснок и ткемали. Заливают смесью вина и воды, солят. Тушат под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости мяса. Секрет успеха заключается в использовании большого количества свежей зелени — она дает основной аромат и вкус блюду. Подают чакапули горячим с грузинским хлебом и овощами.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Читайте также
Хрустящие картофельные палочки с чесноком. Макаю в сырный соус — объедение! На обед и перекус
Общество
Хрустящие картофельные палочки с чесноком. Макаю в сырный соус — объедение! На обед и перекус
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Семья и жизнь
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Набираете лишние килограммы в зиму? 7 стратегий для сохранения веса
Общество
Набираете лишние килограммы в зиму? 7 стратегий для сохранения веса
Обалденный хит на завтрак! Слоеные чашечки с ветчиной и сыром — вкусно и просто
Общество
Обалденный хит на завтрак! Слоеные чашечки с ветчиной и сыром — вкусно и просто
Осенний десерт: шведский суп из сухофруктов без особых хлопот
Семья и жизнь
Осенний десерт: шведский суп из сухофруктов без особых хлопот
еда
рецепты
мясо
Грузия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-советник Пентагона предупредил о риске войны между США и Россией
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
На Западе раскрыли подробности об оружии ВСУ для ударов вглубь России
Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.